Advertisements

رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما ضد منى مينا: "أنتي عميلة لجماعة الإخوان الإرهابية"

الأحد 31/مايو/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على منى مينا، متسألين من تمثلين؟ ومن فوضك بالحديث عنا ؟ نحن أطباء مصر، الذين أقسمنا على بذل الغالي والنفيس وأرواحنا فداء مصرنا الغالية، قائلين سنظل مرابطين ومستمرين فى مواقعنا حتى يعرف القاصى والدانى أن أمثالك من الهتيفة والحنجوربين لا يمثلوننا.


وأكد رواد السوشيال، أنه لا توجد صورة واحدة لكل من ملئوا وسائل الإعلام ( العميدة ) صراخًا بل نباحًا تجمعهم بنا فى مواقعنا الأمامية لمواجهةالفيروس القاتل وحماية أخواننا حتى يتم شفاؤهم.


وأضاف رواد السوشيال ميديا: "فأنتى وأمثالك لا تملكون الجرأة لزيارتنا في أماكننا بل تكتفون بضغط أزرار هواتفكم المحمولة أو الظهور بوسائل الإعلام أكثر من نجوم السينما والتليفزيون".

وأوضح رواد السوشيال: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية واضحة في كل تصريحاتك وتصرفاتك، وإلى متى؟ ألا ترتدي؟ ألا تشعرين الدور الهدام الذي تلعبيه.. أرحمي مصر وأطباء مصر".


ووجه رواد السوشيال ميديا رسالة للجميع: "لا تستمعوا سوى لأصوات الأطباء الشرفاء الذين لم يتخلوا عن مسئوليتهم المهنية والإجتماعية بحكم مواقعهم كجيش حقيقى يدافع عن المصريين ولن يتخلوا عنهم ما دام قلوبهم تنبض وبصدورهم نفس يتردد".

أخبار تهمك

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

عاجل.. مذيعة "cbc extra" تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ أقل من ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يومين

فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 16 ساعة

ليس صالح جمعة.. لجنة التخطيط تطلب من فايلر فرصة أخرى لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

12:59 م

عاجل.. مذيعة "cbc extra" تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

03:06 م

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

11:59 ص

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين