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مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز بنسبة 2.3% بختام أخر جلسات مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 03:34 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
انهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.
 
وارتفع 21 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.47%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.21%، ثم قطاع قطاع الأدوية بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%.
 
وارتفع 181 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين"، بنسبة 9.96%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.60%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.32%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 743 مليون ريال سعودي.

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