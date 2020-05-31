في ذكرى ميلاده.. يونس شلبي صانع البهجة ومعشوق الأطفال الأول

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يونس شلبي، صاحب أجمل البسمات التي عرفتها ساحة الكوميديا في مصر والوطن العربي.

ولد يونس شلبي في 31 من مايو عام 1941، في المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأتم دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

شارك يونس شلبي في بداية حياته الفنية في حوالي 77 فيلمًا سينمائيًا بأدوار صغيرة، فيما ظهرت أدواره الأكثر أهمية، من خلال أفلام "الكرنك"، و"إحنا بتوع الأتوبيس" و"شفيقة ومتولي".

ذكره بعض النقاد أنه عمل في بعض الأفلام التجارية غرض الشهرة والمال فقط، ما وصفوها أنها أفلام رديئة ولم تعط يونس شلبي مساحته الحقيقية إن كان في الكوميديا أو غيرها.

جذب الأطفال بمسلسله الشهير "بوجي وطمطم"، الذي دام عرضه في رمضان لسنوات عديدة، حيث جسد شخصية "بوجي"، فيما جسدت الفنانة هالة فاخر شخصية "طمطم"، الذي خلف تأثرا كبيرًا لدى جيل الثمانينات والتسعينات.

كما اشتهر يونس بأدوار الفتى الأهوج الذي يثير غضب من حوله في العمل، فيما يحرك ضحكات الجمهور لبراعته في لعب هذه الأدوار بطفولية وبلاهة محببة للجميع، ومنها دور "عاطف" في مسرحية العيال كبرت، ودور "منصور" في مسرحية مدرسة المشاغبين.

شارك يونس شلبي في ما يقدر بنحو 50 فيلمًا سينمائيًا، أبرزهم "ريا وسكينة"، "4-2-4"، "الزوج المحترم"، و"الكرنك"، و"شفيقة ومتولي"، "احنا بتوع الأتوبيس"، و"المليونيرة النشالة"، و"دندش"، وغيرها.

فيما أطلّ على الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات "مطلوب عروسة" مع الفنان أحمد بدير، "سبع صنايع"، "عباس وحكايته مع الناس" و"ناسنيسو"، "خمسة خمسة"، "البحث عن فرصة"، "في المصيدة".

قل نشاط الفنان الراحل إثر مرضه، وتوفي في الثاني عشر من نوفمبر عام 2007، نتيجة تعرضه لأزمة تنفسية حادة.