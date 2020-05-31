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فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك

الأحد 31/مايو/2020 - 03:26 م
حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
حسام مجدي
اشتعل صراع قوي في الفترة الأخيرة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي للتعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة نجم نادي شباب قسنطينة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريق سعودي يخطف صفقة الموسم من الأهلي والزمالك

وتفاجئ الجميع بأن بن عيادة أكد أنه يملك عرضا من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز للتعاقد مع في الصيف القادم.

وكشف حسين بن عيادة أن العرض الذي تلقاه من الدوري السعودي كان من نادي أهلي جده السعودي الذي دخل في مفاوضات معه خلال الأيام القليلة الماضية لضمه.

وأكد بن عيادة أنه منفتح لعرض أهلي جده لأنه يرغب في خوض تجربة إحترافية خارج الجزائر في الموسم القادم مع نادي يكون له طموح لحصد البطولات.

وسيتوجب على الأهلي والزمالك تكثيف مفاوضاتهم الفترة القادمة مع بن عيادة لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى أحدهم في ظل تلميح اللاعب إلى إمكانية موافقته على عرض أهلي جدة.

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وشارك حسين بن عيادة صاحب الـ27 عاما، في 117 مباراة مع الفريق الجزائري وسجل 7 أهداف، وصنع 23 آخرين، منذ انتقاله إلى فريقه في صيف 2016، ويملك في خزينة ألقابه لقبين في الدوري الجزائري أحدهما مع فريق شباب قسنطينة.

وعلى مستوى الموسم الجاري، فقد برز اللاعب كثيرا حيث خاض 21 مباراة مع فريقه، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

يشار إلى أن اللاعب لم يكن له أي تجارب دولية مع منتخب بلاده الجزائر حتى الآن، على الرغم من انضمامه إلى عدد كبير من المعسكرات وتواجده في البطولات إلا أنه لم يشارك في المباريات.


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