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جوهرة رين يختار اللعب لريال مدريد

الأحد 31/مايو/2020 - 03:20 م
كامافينجا
كامافينجا
عبد القادر عرابي
ذكرت مصادر مقربة من لاعب الوسط الفرنسي الشاب "إدواردو كامافينجا" نجم نادي رين الفرنسي، أن اللاعب يفضل الذهاب لنادي ريال مدريد، إذا قرر مغادرة ناديه.

ووضع ريال مدريد اسم اللاعب صاحب الـ17 عاماً على رأس أولويات الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل مساعي ريال مدريد لتكوين فريق شاب، يتضمن الموهبة النرويجية "أيرلنج هالاند" والفرنسي "كيليان مبابي" نجمي بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كامافينجا أخبر المقربين منه برغبته في اللعب لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن كامافينجا يريد التدرب مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وهو ما يعطي ريال مدريد أفضلية لضم اللاعب.

وتألق اللاعب بشكل لافت مع رين هذا الموسم، على الرغم من خوض موسمه الأول مع الفريق الأول للنادي، حيث وضعته صحيفة "ليكيب" الفرنسية كأفضل المواهب في الدوري الفرنسي بعد كيليان مبابي.

ويرتبط كامافينجا مع النادي الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2022، وتشير التقارير لرغبة نادي رين في الحصول على مبلغ 50 مليون يورو نظير التخلي عنه، وسط اهتمام من ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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