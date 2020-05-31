تريندات الفن آخر 24 ساعة وأبرزها وفاة حسن حسني وأحمد السقا

تصدر بعض الفنانين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعرض لكم " الفجر الفني " نبذة مختصرة عن أبرزهذه التريندات.

1- فضل شاكر

تصدر فضل شاكر تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد طرحه لأغنية جديدة بعنوان " غيب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

2- عفاف شاكر

تصدرت عفاف شاكر تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار خبر وفاتها من جانب أحد أقاربها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

3- يوسف شعبان

تصدر الفنان يوسف شعبان تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد تصريحاته عن صدمة بسماع خبر وفاة الفنان الراحل حسن حسني.

4- طلعت زكريا

وتصدر اسم الفنان طلعت زكريا تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد طلب نجلته الدعاء له وللفنان حسن حسني.

5- محمد إمام

جاء اسم الفنان محمد إمام ضمن تريندات موقع جوجل، وذلك بسبب حزنه على وفاة الفنان الراحل حسن حسني.

6- أحمد السقا

وتصدر أحمد السقا تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد مشاركته بفيديو أثناء صلاة الفجر بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمكة.

7- حسن حسني

تصدر الفنان حسن حسني تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل وذلك بسبب انتشار خبر وفاته، مما إصابة حزن لدي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

8- محمد منير

وتصدر الكينج محمد منير تريند جوجل وذلك بسبب إحياء حفل غنائي له على طريقة "الاون لاين " ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

9- محمد سعد

وتصدر اسم الفنان محمد سعد تريند " جوجل" بعد وفاة الفنان حسن حسني ورغبة الجماهير في الاستمتاع ببعض المشاهد التي جمعت بينهم.

10- عزت أبو عوف

وذلك بسبب المشاهد التي جمعت بينهم وبين الراحل حسن حسني وأبرزها فيلم "أيظنوا".

11- محمد هنيدي

وتصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند جوجل وذلك بعد وفاة حسن حسني.