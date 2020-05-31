تريندات الفن آخر 24 ساعة وأبرزها وفاة حسن حسني وأحمد السقا
تصدر بعض
الفنانين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعرض لكم
" الفجر الفني " نبذة مختصرة عن أبرزهذه
التريندات.
1-
فضل شاكر
تصدر فضل شاكر
تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد طرحه لأغنية
جديدة بعنوان " غيب" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
2-
عفاف شاكر
تصدرت عفاف
شاكر تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد انتشار خبر وفاتها من جانب أحد
أقاربها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
3-
يوسف شعبان
تصدر الفنان
يوسف شعبان تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد تصريحاته عن صدمة بسماع خبر
وفاة الفنان الراحل حسن حسني.
4-
طلعت زكريا
وتصدر اسم
الفنان طلعت زكريا تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد طلب نجلته الدعاء له
وللفنان حسن حسني.
5-
محمد إمام
جاء اسم
الفنان محمد إمام ضمن تريندات موقع جوجل، وذلك بسبب حزنه على وفاة الفنان الراحل
حسن حسني.
6-
أحمد السقا
وتصدر أحمد
السقا تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد مشاركته
بفيديو أثناء صلاة الفجر بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمكة.
7-
حسن حسني
تصدر الفنان
حسن حسني تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل وذلك بسبب انتشار خبر وفاته، مما إصابة
حزن لدي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
8-
محمد منير
وتصدر الكينج
محمد منير تريند جوجل وذلك بسبب إحياء حفل غنائي له على طريقة "الاون لاين
" ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.
9-
محمد سعد
وتصدر اسم
الفنان محمد سعد تريند " جوجل" بعد وفاة الفنان حسن حسني ورغبة الجماهير
في الاستمتاع ببعض المشاهد التي جمعت بينهم.
10-
عزت أبو عوف
وذلك بسبب
المشاهد التي جمعت بينهم وبين الراحل حسن حسني وأبرزها فيلم "أيظنوا".
11-
محمد هنيدي
وتصدر اسم الفنان
محمد هنيدي تريند جوجل وذلك بعد وفاة حسن حسني.