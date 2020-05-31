هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. أمين الفتوى يجيب! (فيديو)

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. سؤال ورد إلى دار الافتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ عويضه عثمان أمين الفتوى بالدار قائلاً انه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر فالنبي الكريم قال في حديثه الشريف" كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر" أى تذكر بالآخرة.





وأضاف أمين الفتوى أن العبد اذا ما زار القبور تذكر أن هذه هي آخر رحلة الإنسان التي يبدأ بعدها لقاء الله سبحانه وتعالى.





واستشهد عثمان، بحديث ابن عبدالبر: بأنه ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام؟".





وأوضح أنه على الإنسان ألا ينقطع عن زيارة أبيه وأمه، ومن آن إلى آخر يذهب إلى المقابر ويدعو لموتى المسلمين.



