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ممثلو الصناعة الألمانية يعودون للصين بمساعدة سفارتى البلدين

الأحد 31/مايو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
تمكن نحو 200 من ممثلي قطاع الصناعة الألمانية وذويهم من العودة إلى الصين، أمس، بعدما علقوا لفترة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا.


وبحسب "الألمانية"، حطت رحلة العائدين الخاصة، التي تديرها شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، في مدينة تيانجين الساحلية بشمال شرق الصين.


وهناك أكثر من 5200 شركة ألمانية في الصين، وفق غرفة التجارة الألمانية. ونظمت الرحلة الغرفة التجارية الألمانية في الصين بمساعدة السفارتين الصينية والألمانية.


ومن المرجح أن يخضع العائدون للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بحسب المنطقة التي سيتوجهون إليها داخل الصين.


وفي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء أوروبا في (مارس)، أغلقت الصين حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وأوقفت تأشيرات الدخول لمنع دخول إصابات من الخارج. ونتيجة لذلك، تقطعت السبل بممثلي الشركات وذويهم، الذين عادوا إلى ألمانيا خلال موجة الفيروس السابقة في الصين.


كما تقطعت السبل بعديد من المواطنين الصينيين وأسرهم في ألمانيا. وأعرب نحو 2500 شخص عن اهتمامهم بالعودة إلى الصين في إطار برنامج طيران خاص.


ووجد الكثير أنفسهم عالقين في الخارج أمام استحالة عودتهم بعد رحيلهم من الصين في خضم أزمة تفشي الوباء، بحسب "الفرنسية".

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