وزير الإعلام يكشف سبب عدم فرض الحظر الكامل (فيديو)

1367 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



913 حالة وفاة

وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

حذر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المواطنين من الانسياق خلف الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "ليس لنا دخل فيما يُنشر من أخبار مغلوطة عن كورونا عبر السوشيال ميديا".وأكد "هيكل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأحد، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقيب الأطباء؛ جاء لتهدئة الأوضاع في القطاع الطبي، والاتفاق على بعض الأمور، لافتًا إلى أن استهتار بعض المواطنين بفيروس كورونا تسبب في تصاعد أعداد الإصابات.وأضاف أنه بدون وعي المواطن ستقع الحكومة في مشكلة كبيرة أمام التصدي لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة أن تصبح الكمامة جزءًا من ثقافتنا المجتمعية، منوهًا بأن كورونا مرض لا يستثني أحد، ولا يفرق بين الغني والفقير ولا العالم ولا الجاهل، فالجميع سواسية.وأوضح أن لجنة إدارة أزمة كورونا ناقشت فرض الحظر الكامل أكثر من مرة، وواجهت مشكلتين، الأولى أننا لا نعرف متى ستنتهي الأزمة، والثانية هي إلى متى سيتحمل المواطنون قرار الإغلاق الكامل، ولا يمكن المغامرة بهذا القرار.وأكد أن هذا القرار حال تطبيقه بمثابة حكم بالإعدام على بعض الفئات، موضحًا أن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء ستجتمع خلال يومين لبحث إجراءات ما بعد منتصف يونيو.