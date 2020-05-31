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أسوة بالأطباء.. "الصيادلة" تطالب بتخصيص أماكن عزل لأعضائها واعتبار ضحاياها شهداء
الأحد 31/مايو/2020 - 03:04 م
منى صموئيل
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن الصيادلة حاليّا يمثلون خط الدفاع الأول في معركة فيروس كورونا نظرا لإغلاق أغلب العيادات الخاصة وتحويل المستشفيات لفرز وعزل المصابين، لذا يلجأ المرضى للصيدليات ويشكون أعراضهم ويطلبون العلاج، ومنهم من يكون حاملا بالفعل للفيروس.
وأضاف "الشيخ" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن 90% من مرضى الاشتباه بفيروس كورونا يمرون على الصيداليات قبل ذهابهم للمستشفيات بأمل تلقي العلاج، وبالتالي الصيادلة معرضون للإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير بحكم عملهم.
وطالب "الشيخ"، بتخصيص أماكن عزل للصيادلة المصابين بفيروس كورونا أسوة بالأطباء، كما طالب بتوفير أماكن عزل لأعضاء المهن الطبية لعدم الإضرار بالمنظومة جميعها في الوقت الذي نمر به وانتشار الجائحة.
وطالب نقيب صيادلة القاهرة، بحماية الصيادلة وأعضاء المهن الطبية قبل بدء ذروة كورونا، من خلال تجهيز مدينة جامعية أو منشأة رياضية من صندوق تبرعات المهن الطبية، كما طالب بمساواة شهداء الصيادلة وأعضاء المهن الطبية بشهداء الشرطة والجيش مثل الأطباء.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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