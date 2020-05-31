Advertisements

الصحة القطرية: وفاتان و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26582، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت الصحة القطرية، في بيان رسمي، تسجيا 1648 إصابة جديدة، كما تم تعافي 4451 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.

 

وكانت الصحة القطرية، سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 27 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 232 حالة.

 

وتعود الحالات الجديدة المصابة بالفيروس لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

 

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

 

وتم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

 

وشهدت الإصابات بين المواطنين والمقيمين، ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

وكشفت الصحة القطرية، حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لشخصين يبلغان من العمر 53 عاما و 77 عاما، كانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرتي الفقيدين.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر عدد اصابات فيروس كورونا الصحة القطرية

أخبار تهمك

رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 9 ساعات

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

نجم ليفربول الشاب: رفضت ريال مدريد بسبب راموس

منذ أقل من ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

قطر: تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لأكثر من 29 ألف حالة

قطر تسجل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الصحة القطرية: تسجيل 1491 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

قطر: تسجيل 1830 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وحالتي وفاة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

11:59 ص

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو)

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين