وائل جمعة يتحدث عن أزمة مباراة اعتزال قائد الأهلي

علق وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق على الأحداث الأخيرة بين حسام عاشور قائد النادي الأهلي، ومجلس الإدارة والمستشار تركي آل الشيخ بخصوص ملف مباراة اعتزال عاشور.





وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لايحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسي".





وتابع :"ثانيا ودا الاهم محدش له فضل علي الاهلي من اول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ماتستني حاجه ....كفايه كفايه بجد".





اقرأ أيضا.. حسام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن ملف اعتزاله





وكان حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رد على الأحاديث التي نشرت في الساعات الماضية والتي أشارت لعدم قدرته التحمل لـ٤ ساعات حتى يكتمل ملف مباراة اعتزاله.





وقال في فيديو منشور له :"الموضوع لم يقف على ٤ أو ٥ ساعات، كما يقال نحن في مفاوضات منذ شهر ونصف بيني وبين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ أو ما ينوب عنه".





وتابع :"خلال هذه الفترة نحاول الوصول لاتفاق حول المكان الذي ستلعب فيه المباراة هل ستكون في السعودية أم في مصر، أم إسبانيا ومتى سيقام بسبب كورونا".





وزاد :"الأمور التهبت في أخر يومين والموضوع كان سيتم نشره بصورة رسمية للجماهير".





وأشار :"لمصلحة من يقف هذا الموضوع، أكيد ليس في مصلحتي، لم أعد لدي القدرة على الفهم لماذا يتوقف هذا الأمر عند هذه النقطة".





وأكمل :"أتأسف على الإطالة لقد رويت الموضوع كله من بدايته وحتى نهايته.. قررت نشر هذا الفيديو لتوضيح هذا الأمر".



