العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 31/مايو/2020 - 01:17 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم منذ ساعة و نصف جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل منذ أقل من ساعتين عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا منذ حوالي 8 ساعات الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين منذ أقل من ساعتين شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر منذ حوالي 3 ساعات رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية منذ حوالي 4 ساعات نجم ليفربول الشاب: رفضت ريال مدريد بسبب راموس منذ ساعة الا ربع عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة منذ حوالي 14 ساعة توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت منذ حوالي 19 ساعة شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني منذ يوم استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو) منذ يوم عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب منذ حوالي 9 ساعات الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة منذ حوالي 18 ساعة تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة منذ حوالي 16 ساعة "مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو) منذ يومين