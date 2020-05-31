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أزمة فى تنسيق الشهادة الإعدادية بسبب «الأبحاث»

الأحد 31/مايو/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
يشهد تنسيق الشهادة الإعدادية العام المقبل أزمة، بعد إعلان نتيجة امتحانات المرحلة فى عدد من المحافظات، وبحسب معلومات فإن التنسيق الذى سيتم الإعلان عنه بعد العيد سيتخطى الـ90% أو أكثر لدخول الثانوية العامة، وذلك بعد نجاح جميع الطلاب فى المحافظات وحصولهم على درجات عالية بسبب الأبحاث التى قاموا بها بعد إلغاء الامتحانات بعد انتشار فيروس كورونا، ما قد يخلق حالة من الجدل الكبير فى المحافظات، ويمنع المئات من الطلاب من الالتحاق بالثانوية بسبب المجاميع المرتفعة.

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