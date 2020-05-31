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مي كساب تنتهي من تسجيل نصف أغاني ألبومها الجديد
الأحد 31/مايو/2020 - 01:13 م
رشا عادل
انتهت الفنانة مي كساب، من تسجيل نصف اغاني ألبومها الجديد الذي يتضمن 8 أغاني متنوعية، وتتعاون من خلالهما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمحلنين والموزعين تامر علي وزوجها أوكا ومحمد عاطف، وآخرون ويحمل العديد من المفاجآت.
يذكر أن آخر ألبومات مي كساب، ألبوما "أنا لسه هنا" الذي طرحته عام 2019، وكان يتضمن 12 أغنية متنوعة وتعاونت من خلالهما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعى وحسن عطية ورامى جمال ومدين وأمير طعيمة وأحمد المالكى ونصر الدين ناجى، وجميع أغاني الألبوم من توزيع زوجها أوكا.
يذكر أن آخر ألبومات مي كساب، ألبوما "أنا لسه هنا" الذي طرحته عام 2019، وكان يتضمن 12 أغنية متنوعة وتعاونت من خلالهما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعى وحسن عطية ورامى جمال ومدين وأمير طعيمة وأحمد المالكى ونصر الدين ناجى، وجميع أغاني الألبوم من توزيع زوجها أوكا.
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