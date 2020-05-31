مي كساب تنتهي من تسجيل نصف أغاني ألبومها الجديد

Advertisements

انتهت الفنانة مي كساب، من تسجيل نصف اغاني ألبومها الجديد الذي يتضمن 8 أغاني متنوعية، وتتعاون من خلالهما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمحلنين والموزعين تامر علي وزوجها أوكا ومحمد عاطف، وآخرون ويحمل العديد من المفاجآت.



يذكر أن آخر ألبومات مي كساب، ألبوما "أنا لسه هنا" الذي طرحته عام 2019، وكان يتضمن 12 أغنية متنوعة وتعاونت من خلالهما مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعى وحسن عطية ورامى جمال ومدين وأمير طعيمة وأحمد المالكى ونصر الدين ناجى، وجميع أغاني الألبوم من توزيع زوجها أوكا.