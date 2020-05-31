رامى المتولى يكتب: التمثيل.. العنصر الأفضل فى موسم رمضان 2020

مها قدمت أداءً لافتًا في «الاختيار».. وإعادة اكتشاف أحمد زاهر فى «البرنس»





بدأت الاستعدادات لموسم دراما رمضان 2020 التليفزيونية والشكوك تحاوطه من كل جانب، بداية انتشار فيروس كورونا وتأثيره على سير تصوير الأعمال المقرر عرضها، وعلى جانب آخر ما زال المستوى المتوسط الذى خرج به موسم العام الماضى يثير بعض القلق حول شكل وطبيعة موسم 2020، توقف بعض الأعمال وبداية تطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس، زاد من القلق ولكن مع البداية الفعلية للموسم ظهر بوضوح حجم الاختلاف والتطور الذى حدث مقارنة بالعام الماضى، «الشركة المتحدة» تعاونت مع شركات الإنتاج والنجوم وطورت منصة Watch It للحد من المشاكل التى واجهت التطبيق العام الماضى، كل هذا فى وقت قياسى نظرًا لبدء تصوير المسلسلات فى وقت متأخر وظروف حظر التجوال التى صعّبت من التصوير وساهمت فى رفع مستوى التحدى والصعوبة، لكن إدارة «المتحدة» للموسم قدمت واحدا من أقوى المواسم منذ سنوات وبالشكل الذى يصدر تمكنهم والبدء فى الإعداد للموسم المقبل.





واحد من أهم وأفضل عناصر هذا الموسم وبشكل موسع على عدد كبير من الأعمال هو عنصر التمثيل واختيار الممثلين وتسكينهم فى الأعمال المختلفة، هذا العنصر البارز له الكثير من الشواهد التى تدلل على تفوق هذا العنصر، نذكر أن الموسم الماضى شارك إدوارد فى «ولد الغلابة» و«علامة استفهام» و«حكايتى» ولم يختلف أداؤه فى أى منهم وكذلك الحال مع إسلام جمال فى «حكايتي» و«كلبش 3»، خلافًا لمشاركتهم هذا العام حيث شارك إسلام فى عملى «الاختيار» و»ونحب تانى ليه» بينما شارك إدوارد فى «فرصة تانية» و«البرنس» ومقارنة بالعام الماضى، فنحن بالتأكيد شهدنا اختلافا إيجابيا لصالح الممثلين، بالطبع أبطال الاعمال الرئيسين ياسر جلال ومى عمر من «الفتوة» ومحمد رمضان من «البرنس» وأمير كرارة من «الاختيار» ونيللى كريم وآسر ياسين من «بـ100 وش» وإياد نصار وغادة عادل من «ليالينا 80» وياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى من «ونحب تانى ليه» ويسرا من «خيانة عهد» هم الأفضل كأبطال رئيسيين فى الموسم.





التركيز الأكبر فى جودة الأداء التمثيلى جاء فى عملين من أفضل أعمال الموسم وهما «الفتوة» و«الاختيار» فسنجد أسماء اشتركت فى العملين وقدمت أداء لافتا، مها نصار على سبيل المثال ظهرت بشكل محدود فى «الاختيار» لكن مشهدها فى الحلقة الأولى لافت فى التعبير عن كم الكراهية والحقد اللذين يحركان شخصيتها بخلاف شخصية زينب من «الفتوة» الزوجة المحبة والأخت والابنة، المرأة التى تتسم بالقوة وتستطيع المواجهة عند الاحتياج لذلك، لم تكن مها الوحيدة فهناك محمود حافظ الذى قدم شخصيتين مختلفتين فى العملين وببراعة ما بين المجند الصعيدى وشيخ «العربجية».





كذلك الحال مع مجدى فكرى الذى قدم تنويعتين للفقر والحقد وكيف يحركان الإنسان كإرهابى فى «الاختيار» وفتوة كسر الفتوات فى «الفتوة»، من الأسماء التى صنعت هذا التنوع واستطاعت التفوق بالاختلاف أيضًا الممثل الكبير ضياء عبد الخالق قدام أداءً منضبطًا لشخصية الإرهابى متمكنًا من اللهجة وطبقة الصوت والتعبير حركيًا وعلى النقيض تمامًأ من شخصية كبير المشاديد فى «الفتوة»، والممثلة الكبيرة إنعام سالوسة التى لم تكتف بتقديم أداء مبهر من بساطته لكنها قدمت دور أم فى عملين يموت ولدها فى العملين ورسمت لكل شخصية منهما ملامح مختلفة، ومن الشباب عبدالرحمن القليوبى وأحمد خالد صالح وأحمد جمال سعيد الذى زاد عليهم بظهوره فى «ونحب تانى ليه».





فى السنوات الماضية أساء صناع المسلسلات استغلال ضيوف الشرف، حتى هذا العام اعمال مثل «عمر ودياب» و»رجالة البيت» لم يحسنا استغلال هذا العنصر، لكن بشكل عام هناك أسماء كثيرة ظهرت فى المسلسلات خلال موسم 2020 بشكل جيد جدًا، نذكر ماجدة منير بأدائها لشخصية الجدة وأم الانتحارى فى «الاختيار» ومن نفس المسلسل محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز والوجه الصاعد تامر مجدى صاحب شخصية الجندى الشهيد على على وأيضًا الحضور شديد التميز للكبير رشدى الشامى فى «بـ 100 وش» و«الاختيار» وفى الأخير الظهور الخاص للنجم صاحب الحضور والقبول الكبير عند الجمهور احمد السقا، وأسامة أبو العطا بشخصية المحامى ضحية عملية النصب على ميراثه، لكن المتوج فى هذه الفئة هو دياب بظهوره الأكثر من جيد فى «البرنس» و»الاختيار» والشخصية الرئيسية التى قدمها فى «فرصة تانية» والتى يعد وجوده فى المسلسل مع هبة مجدى التفصيلة الإيجابية الوحيدة خلاله.





أفضل اختيار ممثلين فى مسلسل بالتأكيد لـ «بـ100 وش» وأبطاله دنيا ماهر ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم وزينب غريب وشريف دسوقى وعلا رشدى وحسن أبور الورس وسلوى محمد على وحنان يوسف، اختيارات الممثلين فى المسلسل هى الأفضل، وبشكل فردى وجود عدد من الممثلين يضيف الكثير للعمل مثل محمود حميدة فى «لما كنا صغيرين» وأحمد خليل ورياض الخولى فى «الفتوة» وأحمد فؤاد سليم فى «الاختيار» وبيومى فؤاد فى «خيانة عهد»، وجود كل اسم من هذه الأسماء أضاف لعمله الكثير وفى بعضها هو الأفضل كما الحال مع حميدة.





ربما ظهرت أسماء كثيرة من الممثلين خلال فترة صحوة الدراما التى بدأت من موسم رمضان 2010 ومعظمهم من تحولوا لنجوم الدراما التليفزيونية فى السنوات التالية، لكن لم يكن هناك موسمًا مثل رمضان 2020 فيما يتعلق بعنصر التمثيل والأداء التمثيلى، البعض ظهر بشكل جديد وكأنه يعاد اكتشافه كأحمد زاهر ومحمد مهران بادائهما المتفوق فى «البرنس» أو مصطفى درويش الذى يتعرف عليه الجمهور للمرة الأولى بظهوره فى «بـ100 وش» و»خيانة عهد» ليثبت موهبته، أو طارق الأيبارى الذى قدم شخصية ثرية من «فلانتينو» لكن السيناريو لم يكن بالقوة الكافية لدعمها، وأداء متميز لشباب كرنا رئيس وتارا عماد وليلى أحمد زاهر وريم سامى وخالد أنور وتيام قمر، وظهور مميز لآخرين أكثر شهرة كمحمد جمعة ورحاب الجمل ومحمد عز ورامز أمير، من نقلوا شخصياتهم التى قدموها لمستوى متفرد كإسلام حافظ وعابد عنانى، كل هذا يجعل موسم 2020 بمثابة الكنز وقوامه هو الممثلون.



