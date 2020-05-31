اكتشاف عقارين جديدين لمحاربة فيروس كورونا المستجد

قامت مجموعة أبحاث "URV" للمعلوماتية الكيميائية والتغذية بإجراء فحص حاسوبي للتنبؤ بما إذا كان هناك دواء مصرح به لعلاج بعض الأمراض يمكنه منع "الببتيداز الرئيسي" لفيروس كورونا (M-pro)، وهو مجموعة من الإنزيمات البروتينية، تلعب دورًا هامًا في وقف تكاثر فيروس كورونا داخل الجسم.





وتوضح الدراسة أن دواء "Carprofen" و"Celecoxin" المضادين للالتهابات يعملان على وقف الإنزيم المسؤول عن تكرار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وفقًا لما جاء بموقع "Medical xpress".





وكان الهدف من الدراسة استخدام تقنيات الحاسب الآلي لفحص ما إن كان بالإمكان استخدام 6466 دواء حاز على موافقة هيئات الأدوية المختلفة لاستعماله على البشر والحيوانات في وقف إنزيم M-pro، حيث تبين أن هناك 7 أدوية يمكنها القيام بذلك.





وتم اختيار 2 من الأدوية السبع فقط، وهما دواء "Carprofen" و "Celecoxib"، لاختبار قدرتهما على تثبيط M-pro في المعمل.





وأظهرت نتائج الدراسة، أن تركيز 50 ميكرومتر من دواء Celecoxib أو Carprofen، يعمل على وقف نشاط إنزيم M-pro في المختبر.