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إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب
الأحد 31/مايو/2020 - 12:59 م
دينا إبراهيم
أعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إصابة أحد النواب عن دائرة المرج، بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).
وقال «فوزى» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد: إن النائب عيد هيكل أجرى مسحة للكشف عن مدى إصابته بكورونا، بعد شعوره بأعراض تنفسية وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس وهو حاليا بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته مستقرة.
وأعلن البرلمان قبل ذلك، عن تعافي النائبة شيرين فراج من الإصابة بفيروس الكورونا،، وإصابة كل من النائب عمرو وطني، والنائب هشام مجدي، والنائبة نشوى الديب، ليكون عيد هيكل هو النائب البرلماني خامس إصابة بالفيروس.
1367 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
913 حالة وفاة
وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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