إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

أعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إصابة أحد النواب عن دائرة المرج، بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).





وقال «فوزى» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد: إن النائب عيد هيكل أجرى مسحة للكشف عن مدى إصابته بكورونا، بعد شعوره بأعراض تنفسية وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس وهو حاليا بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته مستقرة.





وأعلن البرلمان قبل ذلك، عن تعافي النائبة شيرين فراج من الإصابة بفيروس الكورونا،، وإصابة كل من النائب عمرو وطني، والنائب هشام مجدي، والنائبة نشوى الديب، ليكون عيد هيكل هو النائب البرلماني خامس إصابة بالفيروس.



