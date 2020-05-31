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تفاصيل ظهور أول حالة حاملة لـ"كورونا" بين السياحة الداخلية بالغردقة

الأحد 31/مايو/2020 - 12:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد طه
أكد مصدر مسئول بصحة البحر الأحمر، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مع اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد، بين السياحة الداخلية.

وقال المصدر، فى تصريح خاص إلى "الفجر": إنه فور التأكد من إيجابية الحالة، تم تحويلها لمستشفى العزل، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطهير وتعقيم فندق النزيل، لضمان عدم انتشار الفيروس.

وأضاف أن الفندق الذي تم اكتشاف به أول حالة حاملة لفيروس كورونا بين السياحة الداخلية شمال مدينة الغردقة وكانت نسب الاشغال به قليلة جدا.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعلن عن رصد حالة إصابة واحدة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق بالإقليم.

وقال محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم: إن الحالة الإيجابية ظهرت بأحد المنتجعات السياحية من بين 40 فندقا تم فتحها.

وأوضح أن المكان الذي شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فيه من 6 إلى 7 أفراد فقط، متابعًا: من المنتظر رفع نسبة الإشغالات بالفنادق من 25٪ إلى 50٪ بداية من شهر يونيو طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار.

1367 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

913 حالة وفاة
وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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