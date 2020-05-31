تبدأ من الـ9:30 صباحًا.. مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك

مواعيد عمل البنوك.. أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على كافة مناحي الحياة، بعد انتشاره في غالبية دول العالم واتخاذ كافة الحكومات والمؤسسات إجراءات وقائية وتدابير احترازية تحث على ضرورة غسل اليدين والتعقيم والحفاظ على التباعد الجسدي، للحد من انتشاره.





تعديل مواعيد عمل البنوك





وشهدت مواعيد عمل البنوك تغييرا فيها خلال شهر رمضان المبارك الذي انتهى منذ أيام، ثم تم تعطيل عملها لمدة 5 أيام بمناسبة أجازة عيد الفطر المبارك حيث بدأت يوم الأحد الموافق الـ24 من مايو 2020 وانتهت في الـ28 من الشهر نفسه والذي وافق يوم الخميس، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت كأجازات رسمية أسبوعية للمصارف.





مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء الأجازة





وزاد بحث الكثيرين عن مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وشهر رمضان، لمعرفة توقيتات عملهم الجديدة ليتسنى للجميع الذهابلقضاء أمورهم المتعلقة بالأعمال البنكية التي لا يمكن الاستغناء عنها.





مواعيد عمل البنوك الجديدة





ويرصد لكم موقع الفجر الإلكتروني مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة العيد واستئناف نشاطها الذي بدأ اليوم، خدمةً منا لجمهورنا ومتابعينا الكرام في مختلف محافظات مصر وربوعها.





مواعيد عمل البنوك اليوم





وتبدأ مواعيد عمل البنوك من اليوم الأحد الموافق الـ31 في تمام الـ9 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا بالنسبة للموظفين، بينما تستقبل المصارف الجماهير من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا.



















