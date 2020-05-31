Advertisements

تبدأ من الـ9:30 صباحًا.. مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك

الأحد 31/مايو/2020 - 12:52 م
مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك.. أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على كافة مناحي الحياة، بعد انتشاره في غالبية دول العالم واتخاذ كافة الحكومات والمؤسسات إجراءات وقائية وتدابير احترازية تحث على ضرورة غسل اليدين والتعقيم والحفاظ على التباعد الجسدي، للحد من انتشاره.

تعديل مواعيد عمل البنوك

وشهدت مواعيد عمل البنوك تغييرا فيها خلال شهر رمضان المبارك الذي انتهى منذ أيام، ثم تم تعطيل عملها لمدة 5 أيام بمناسبة أجازة عيد الفطر المبارك حيث بدأت يوم الأحد الموافق الـ24 من مايو 2020 وانتهت في الـ28 من الشهر نفسه والذي وافق يوم الخميس، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت كأجازات رسمية أسبوعية للمصارف.

مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء الأجازة

وزاد بحث الكثيرين عن مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وشهر رمضان، لمعرفة توقيتات عملهم الجديدة ليتسنى للجميع الذهابلقضاء أمورهم المتعلقة بالأعمال البنكية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

مواعيد عمل البنوك الجديدة

ويرصد لكم موقع الفجر الإلكتروني مواعيد عمل البنوك عقب انتهاء أجازة العيد واستئناف نشاطها الذي بدأ اليوم، خدمةً منا لجمهورنا ومتابعينا الكرام في مختلف محافظات مصر وربوعها.

مواعيد عمل البنوك اليوم

وتبدأ مواعيد عمل البنوك من اليوم الأحد الموافق الـ31 في تمام الـ9 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا بالنسبة للموظفين، بينما تستقبل المصارف الجماهير من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا.


  



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عمل البنوك في مصر مواعيد عمل البنوك كورونا عمل البنوك الفجر البنوك المصرية

أخبار تهمك

رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 19 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يومين

شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ليفربول الشاب: رفضت ريال مدريد بسبب راموس

منذ ساعة الا ربع

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 14 ساعة

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 16 ساعة

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ساما تحدد أوقات عمل البنوك وشركات التأمين خلال شهر رمضان

موعد إجازة عيد الفطر 1440 ومدتها في المملكة العربية السعودية | متى أول أيام العيد المبارك 2019

مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019 في مصر

موسى عن أوقات الحظر بالعيد: لأول مرة القطارات والمترو يتوقفوا 6 أيام

عاجل من الوزراء بشأن عودة موظفات الجهاز الإداري للعمل عقب عيد الفطر(فيديو)

"مصرف الراجحي" يعلن عمل 86 فرعاً ومركزاً للتحويل خلال عيد الفطر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

شريف مدكور يرد على شائعة إصابته بـ فيروس في الدم

11:59 ص

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا (فيديو)

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين