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ماجدة زكي تستعد للموسم الثاني من "قوت القلوب"

الأحد 31/مايو/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تستأنف الفنانة ماجدة زكي، بعد ثلاث أسابيع تصوير المشاهد المتبقية من مسلسلها الجديد "قوت القلوب" في منطقة "شبرامنت"، وذلك بعد توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا وحلول شهر رمضان الكريم.

مسلسل "قوت القلوب" تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ماجدة زكي وأسلام جمال وفراس سعيد ديانا هشام ورانيا فريد شوقي ونورهان ومحمد أنور وسهر الصايغ وسامي مغاوري، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

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