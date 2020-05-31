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السياحة والآثار والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة.. 5 وزارات مع إيقاف التنفيذ

الأحد 31/مايو/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
أسماء حلمى

أصبحت تحت الحظر تمامًا وبدأت خطة تطوير على عدة محاور

أحدث انتشار فيروس كورونا ارتباكًا على جميع الأصعدة، ومع اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية كان هناك توجه بين مسئولى الوزارات لتخفيف العاملين، بها غير أن بعض الوزارات أصبحت تحت الحظر تمامًا كما المواطنين، إذْ توقف نشاطها واتجهت لوضع خطة بديلة لمواصلة العمل من جانب وبدء خطة تطوير استغلالًا للوقت من جانب آخر.

ووقع الحظر على 5 وزارات هى الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والطيران والسياحة والآثار، واستطاعت «الفجر» الحصول على أبرز ما يتم العمل عليه من تطوير على أرض الواقع لإنجازه داخل هذه الوزارات قبل انتهاء أزمة كورونا.

1وزارة الأوقاف

قال دكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة استغلت فترة التوقف ووضعت خطة لصيانة المساجد وتطويرها من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه.

وأكد أن الصيانة ستشمل تطوير منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، كما وفرت 300 ألف متر سجاد لتجديد عدد من المساجد، على أن تُوزع على المديريات فى 27 محافظة وتمنح للمساجد حسب مساحتها. 

2- وزارة الثقافة

قال محمد منير المستشار الإعلامى لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الوزارة سعت منذ توقف نشاطها إلى التوجه لخطة عمل إلكترونية بديلة بدأت من خلال تفعيل قناة جديدة عبر اليوتيوب تحمل اسم الوزارة للمساعدة فى حث المواطنين على الجلوس فى منازلهم بسبب كورونا من خلال مبادرة «خليك فى البيت الثقافة بين إيديك».

وأكد محمد منير أنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام على تخصيص القناة الثانية للتليفزيون المصرى لبث محتوى قناة اليوتيوب يوميًا حتى تستطيع الوصول للمشاهد بكل الطرق الممكنة. 

وأوضح أن الموقع الرسمى للوزارة أتاح كتب pdf، والعمل على إقامة الحفلات «اللايف»، وستنطلق تلك الحفلات فى عيد الفطر.

3وزارة الشباب والرياضة

تعمل وزارة الشباب والرياضة على فرش الملاعب بـ«النجيل الصناعى» من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية.

ووافق أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 30 مليون جنيه كدعم لعدد 4062 مركز شباب موزعة على جميع قرى ومحافظات الجمهورية، للوفاء بالتزاماتها المختلفة بينها الأجور والمستحقات المالية للعاملين والمدربين وكل المستحقات المالية الدورية والخاصة بتلك المراكز.

ونجحت الوزارة فى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، إضافة إلى التحول والربط الإلكترونى بشأن تطوير قواعد البيانات داخل مراكز الشباب، متابعة جميع الأنشطة التى تنفذ بشكل يومى أون لاين.

4- وزارة الطيران

تم العمل على تعقيم مبنى الوزارة وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، مع استغلال وقت توقيف الطيران بتكثيف العمل بعمليات التطهير والتعقيم فى جميع المطارات بشكل دورى.

وتعاونت الشركة المصرية للمطارات مع وزارة الصحة من خلال إرسال سيارات العيادة المتنقلة وعمل فحوصات للاطمئنان على سلامة العاملين فى مقر الشركة والمطارات التابعة.

5- وزارة السياحة

أما وزارة السياحة والآثار فأعدت خطة لاستعادة التدفقات بعد انحسار أزمة كورونا، إذْ تم استغلال تعقيم وتطهير جميع الفنادق المصرية استعدادًا لاستقبال السياح مجددًا.

ويستمر خالد العنانى وزير السياحة والآثار تفقد مواقع المتاحف المصرية بينها المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل بها.

وأطلقت الوزارة بالتعاون مع شركاء من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، خدمة زيارات لبعض من المواقع عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء ذلك بعد القيام بأعمال التطهير والتعقيم لجميع المتاحف والمواقع الأثرية وخليج مكادى والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور أيمن عشماوى إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، بينها المخزن المتحفى بشمال سيناء وآثار مطروح والمواقع الأثرية فى محافظات المنوفية وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية ومنطقة آثار هرم هوارة بالفيوم.

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