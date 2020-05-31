صحيفة: إسبانيا تمدد فترة إغلاقها حتى 21 يونيو

كشفت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، أن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء قال، اليوم الأحد، إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تمديد أسبوعين لحالة الإغلاق الطارئ حتى 21 يونيو، وبعد ذلك لن تقوم الحكومة بتقييد تحركات المواطنين.





وأخبر بيدرو سانشيز، قادة الحكومات الإقليمية خلال اجتماع عبر الفيديو، أن هذا سيكون الإغلاق الأخير حيث انخفضت معدلات الإصابة في إسبانيا بشكل كبير، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت وزارة الصحة، إن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت أربعة يوم السبت إلى 27125، عاكسة انخفاضًا كبيرًا في الوفيات اليومية مع سيطرة إسبانيا على تفشي المرض.





ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بمقدار 271 ليلة وضحاها إلى 239,228 يوم السبت.





فرضت إسبانيا حالة الطوارئ في 14 مارس، وهي إحدى الدول الأكثر تضررًا من "كوفيد 19"، والتي تضمنت حظرًا صارمًا لا يمكن للأشخاص بموجبه مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو طلب الرعاية الطبية أو الحصول على وظائف حيث لا يمكنهم العمل من الصفحة الرئيسية. كان الأطفال مقيدين في البداية طوال اليوم. يتم الآن تخفيف القيود تدريجيًا.





على الرغم من معارضة تمديد الإغلاق الأخير من الأحزاب اليمينية والمظاهرات في الشوارع عبر إسبانيا، أبرم "سانشيز" صفقة مع الحزب الانفصالي الكتالوني - اليسار الجمهوري لكتالونيا - الذي يجب أن يضمن فوز حكومة الأقلية في الانتخابات البرلمانية.





وقال مسؤول بارز بالحزب، إن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تضم 13 نائبًا، أكدت يوم السبت، أنها ستمتنع عن التصويت، مما سيسمح للحكومة اليسارية بتمرير الاقتراح.



