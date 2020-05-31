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علاء عابد لحزب «الشعب الجمهورى»: عايزين الأغلبية قلدوا مستقبل وطن

الأحد 31/مايو/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
أحمد عبد الجليل
البرلمان المقبل ليس لنواب الخدمات الشخصية

رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتوجه الذى ينتهجه حزب الشعب الجمهورى فى الوقت الراهن وسعيه لضم كوادر جديدة لينافس بها فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الخاصة بانتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.

وأضاف فى تصريحاته لـ «الفجر» أن مستقبل وطن «ممثل الأغلبية» يرحب بأى حزب يحاول أن يكون كيانا سياسيا كبيرا فى الشارع، ونتمنى له التوفيق حتى يكون هناك تعددية حزبية حقيقية تصب فى مصلحة الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف عابد: وجود الأحزاب فى الشارع يعنى المنافسة فيما بينها، وهو ما يخدم المواطن المصرى الذى يختار أعضاءه فى البرلمان على أساس تواجدهم الحقيقى فى الشارع والإحساس الدائم بمعاناته اليومية، وبالتالى نجد أن ما قدمه حزب مستقبل وطن خلال الخمس سنوات الماضية يؤكد أنه متواجد بشكل دائم فى الشارع سواء من خلال العدد الكبير من التشريعات المهمة أو الرقابة على أداء الحكومة، بالإضافة إلى الخدمات داخل الدوائر.

وأضاف: كنا نتمنى أن يكون هناك عدد كبير من الأحزاب المهمة التى تضم كوادر كبيرة على شاكلة حزب الشعب الجمهورى خلال الفترة الماضية، وليس فقط فى الانتخابات البرلمانية، فدور الأحزاب بالأساس هو التنمية فى المجتمع قبل الانتخابات.

ونصح «عابد» حزب الشعب الجمهوري الذى يسعى للمنافسة على الانتخابات المقبلة بضم كوادر جديدة ورجال أعمال، إلى أن يتقصى تجربة حزب مستقبل وطن خلال السنوات الخمس الماضية، والتى أكد الحزب خلالها أنه متواجد فى الشارع السياسى واستطاع  الوصول إلى كل نجع فى مصر، ما أكسبه شعبية حقيقية فى الشارع السياسى.

وأضاف أن البرلمان الحالى الذى ستنتهى مدته خلال بضع أشهر هو برلمان استثنائى لأنه جاء فى ظروف غير مستقرة، لكن المقبل سيكون برلمان العطاء، لأن مؤسسات الدولة ستكون مستقرة، وعليه لابد أن يمتاز أعضاء البرلمان بالعطاء للدولة والوصول بشكل حقيقى للشارع، وأكد أن البرلمان المقبل ليس لنواب الخدمات الشخصية.


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