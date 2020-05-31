مؤشرات البورصة تواصل الصعود في المنتصف بدعم مشتريات المصريين والعرب









واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع بعد أجازة عيد الفطر المبارك مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب مع ترقب تفعيل شراء صندوق المركزى للاسهم المصرية





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 549.3 مليار جنيه.

وقفزالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل عند مستوى 10236.1 نقطة، وارتفع مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 2.1% ليصل عند مستوى 1155.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة2.1% لصل عند مستوى 1867.8 نقطة