يوسف شعبان: حزنت جدا على وفاة النجم حسن حسني

عبر الفنان يوسف شعبان، اليوم الأحد الموافق 31/5/2020، عن حزنه الشديد على وفاة الفنان القدير حسن حسني، مشيرًا إلي أن الوسط فقد قيمة فنية كبيرة.





ونعى يوسف شعبان النجم حسن حسني، مشيرا إلى أن الخبر كان بمثابة الصدمة له وهو مصاب الوسط الفني بأكمله.





وفي سياق آخر، دعا يوسف شعبان أن يحمي الله الشعب المصري وجيشه وحكومته من جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأكمله.





وكان الفنان الكبير حسن حسني، قد وافته المنية فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالي وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، صباح امس السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.