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الزمالك عن التعاقد مع نجم الأهلي: "لم نتحدث معه من الأساس"

الأحد 31/مايو/2020 - 12:21 م
وليد أزارو
وليد أزارو
رامي بشاي
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص التفاوض مع الثنائي وليد أزارو وباهر المحمدي للانتقال الى صفوف الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : لم نتفاوض مع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي نهائيا، ولا توجد أي أحاديث بيننا وبين اللاعب. 

وعن مفاوضات الزمالك مع باهر المحمدي قال:  "لا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار الغير صحيحة بالمرة، الزمالك لم يتفاوض مع باهر المحمدي مطلقا وهناك صفقتين من العيار الثقيل سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة". 

واختتم حديثه قائلاً : "الفريق يضم مجموعة جيدة من العناصر، والتي نجحت في تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك سيتم تدعيم الفريق بثلاثة صفقات سوبر فقط".

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وفي سياق منفصل، طالب  رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالرحيل عن منصبه بعد فشله في إدارة الكرة بمصر. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : مندهش من موقف عمرو الجنايني ببقائه حتى الآن في منصبه على رأس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية.

وأضاف :  يا عمرو يا جنايني.. إنت لسة قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، بمجرد سؤاله عن موقف استئناف النشاط الرياضي في مصر يقول  "لما الدولة تقول".

وأكمل:" أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الامر الذي يمنعه الفيفا".

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً على أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لإستكمال الدوري الممتاز ، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.

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