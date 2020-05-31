إيناس الدغيدى: عندما تجتمع الخبرة مع القبول مع الفطنة

شهيرة النجار



تحية كبيرة للمخرجة إيناس الدغيدى التى قدمت حلقات شيخ الحارة بكل رقى وشياكة فى الحوار ومفردات منتقاة ومكياج ولا أجمل وطلة بملابس مبهرة وأنيقة كانت من الآخر عشرة على عشرة، إيناس الدغيدى حالة جميلة ورغم اختلافى معها فى كثير من الأمور، ورغم معرفتى لها منذ حوالى 17 عاما وإجراء عدة حوارات معها لكن المرة دى البرنامج يستحق الإشادة لأنه دون صراخ ولازعيق ورغم ذلك كانت حلقاته بلغة السوق مكسرة الدنيا، تعرف قدر الضيف ومتى تشد ومتى تدلع وترخى، وكيف تستطيع أن تخرج من الضيف كل ما تريد دون أن ينفجر أو يغضب الضيف ويعمل الشو المعتاد وبكل سهولة تخرج جديدا لم يكن معروفا أو بلغة الميديا (منداس) ومتداول قبل ذلك وتشتغل عليه طبعا فريق الإعداد كل التحية لكن الست أخذت كل هذا وضربته فى الخلاط وطلعت التوليفة الجميلة التى قدمت فيها حلقات ستصبح ترند وبعضها بالفعل أصبح ترند على يوتيوب بداية من حلقات سهير رمزى ومرورا بعبدالباسط حمودة وهشام سليم وحمو بيكا وعايدة رياض، رغم أن الأخيرة نفس الكلام ونفس الإجابات لكن باللبنانى مهضومة، تحية كبيرة لإيناس الدغيدى القبول والخبرة برضه عليهم عامل كبير.



