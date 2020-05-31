مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ"الجنايني"

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالرحيل عن منصبه بعد فشله في إدارة الكرة بمصر.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "مندهش من موقف عمرو الجنايني ببقائه حتى الآن في منصبه على رأس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية".





وأضاف : "يا عمرو يا جنايني.. إنت لسة قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، بمجرد سؤاله عن موقف استئناف النشاط الرياضي في مصر يقول "لما الدولة تقول".





وأكمل:" أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الأمر الذي يمنعه الفيفا".





وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً على أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لإستكمال الدوري الممتاز ، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.





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كما كشف رئيس نادي الزمالك عن شكل موسم الانتقالات الصيفي الخاص بنادي الزمالك، في الوقت الذي حقق الفريق بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري خلال شهر فبراير الماضي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن تم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الأخيرة والتوقيع والإعلان بشكل رسمي سيكون خلال الايام المقبلة.

وأضاف : توصلنا إلى اتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إبرام ثلاثة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من اجل تدعيم الفريق٦.

وتابع : الفريق يضم العديد من اللاعبين الكبار ولا نحتاج اكثر من ثلاثة صفقات جديدة لدعم القوام الأساسي للزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورفض منصور الإفصاح عن أسماء اللاعبين المقرر ات يتعاقد معهم الزمالك خلال موسم انتقالات الصيف القادم، حيث أكد على الإعلان عنهم في الوقت المناسب.



