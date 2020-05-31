Advertisements

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ"الجنايني"

الأحد 31/مايو/2020 - 12:06 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالرحيل عن منصبه بعد فشله في إدارة الكرة بمصر. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "مندهش من موقف عمرو الجنايني ببقائه حتى الآن في منصبه على رأس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية".

وأضاف : "يا عمرو يا جنايني.. إنت لسة قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، بمجرد سؤاله عن موقف استئناف النشاط الرياضي في مصر يقول  "لما الدولة تقول".

وأكمل:" أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الأمر الذي يمنعه الفيفا".

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً على أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لإستكمال الدوري الممتاز ، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.

اقرأ أيضا.. مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك في انتقالات الصيف

كما كشف رئيس نادي الزمالك عن شكل موسم الانتقالات الصيفي الخاص بنادي الزمالك، في الوقت الذي حقق الفريق بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري خلال شهر فبراير الماضي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن تم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الأخيرة والتوقيع والإعلان بشكل رسمي سيكون خلال الايام المقبلة.

وأضاف : توصلنا إلى اتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إبرام ثلاثة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من اجل تدعيم الفريق٦.

وتابع : الفريق يضم العديد من اللاعبين الكبار ولا نحتاج اكثر من ثلاثة صفقات جديدة لدعم القوام الأساسي للزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورفض منصور الإفصاح عن أسماء اللاعبين المقرر ات يتعاقد معهم الزمالك خلال موسم انتقالات الصيف القادم، حيث أكد على الإعلان عنهم في الوقت المناسب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور عمرو الجنايني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

منذ أقل من ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ يوم

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك في انتقالات الصيف

منذ ساعة الا ربع

رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تأجيل القمة.. الزمالك يطالب بحل لجنة عمرو الجنايني

مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل

مرتضى منصور: أنا مش طرطور

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتعويضه

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

رسالة مهمة من وزيرة الصحة إلى الأطقم الطبية

09:06 ص

الصحة تكشف سبب حذف هذا الدواء من بروتوكول علاج مصابي كورونا

09:50 ص

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: كيف يتعامل الصعايدة مع حظر كورونا؟

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

فيروس كورونا والفرصة الأخيرة لهدم الدولة

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان