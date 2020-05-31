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لهذا السبب.. فضل شاكر يتصدر تريند جوجل السعودية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تصدر اسم فضل شاكر قائمة تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في السعودية، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة"غيب"، والتي أشاد بها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بها، وكان من بين هذه التعليقات:"فضل شاكر رغم الابتعاد و العودة و الاخفاق و النجاح إلا أن مافي فنان قدر يقدم نفس احساس فضل شاكر في الاغنية الكلاسيكية".

أغنية "غيب" لفضل شاكر من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق آخر، يستعد فضل شاكر حاليًا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "وحشتوني"، وهي من كلمات قوس، وألحان سهم، ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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