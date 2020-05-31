موضة أسماء نجوم قبل اسم المخرج فى نهاية التتر الأول ليه؟

شهيرة النجار



موضة هذا العام لتترات بعض مسلسلات رمضان أن تجد اسم النجم على العمل عادى وبعده اسم المنتج والمؤلف والمخرج ثم بعدها أسماء بقية النجوم المشاركين كل هذا عادى وينزل بعدها أسماء الممثلين صف ثانى وثالث لكن فجأة قبل اسم المخرج تجد اسم أحد الأبطال المشاركين نازل بعد نزول أسماء الكاميرا مان ومساعد المخرج والإضاءة دى بقا جديدة حديث هذا العام مع مسلسل فالنتيو لعادل إمام قبل نزول اسم المخرج تم وضع اسم داليا البحيرى بشكل متميز والغريب أن المسلسل كان فى العلب وكان مفترضًا يعرض فى رمضان من العام الماضى, ليأتي مسلسل البرنس ذات النهج ووضع اسم روجينيا قبل اسم المخرج ببنط متميز ليجىء مسلسل الفتوة سالكًا ذات النهج واضعًا اسم نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى فهل معنى ذلك أن الفكرة دى جديدة وأسماء هؤلاء قبل اسم المخرج تعنى أنهم أبطال العمل مثلهم مثل فاتحة العمل باسم بطل العمل فيختتم التتر بالبطل الثانى المشارك؟





يعنى روجينا مثلها مثل محمد رمضان أم مثل البطلة النسائية نور وهل مكانة داليا البحيرى مثل مكانة الزعيم وهل مكانة أحمد صلاح حسنى التسويقية مثل مكانة ياسر جلال؟ أم أنه لفض الاشتباك بين الأبطال بعد اسم البطل اللى أصبح بيشيل المسلسل؟ أصل مش معقول مكانة داليا مثل مكانة الزعيم؟ واسم روجينا فى السوق رغم أنها تسبق محمد رمضان وحتى أسم نور بمراحل فنية وعمرية لا يتساوى تجاريًا مع اسم رمضان ولا أنا كلامى غلط؟ صحيح كل هؤلاء قدموا أدوارًا أكثر من رائعة ومساحة دور كبيرة لكن إيه الموضة دي!!



