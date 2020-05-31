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مصير مسلسلات مي عز الدين وطارق لطفى وسيرين عبد النور

الأحد 31/مايو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
آمال البنا

بمجرد انتهاء موسم العرض الدرامى الرمضان سيبدأ موسم درامى جديد عبر شاشات الفضائيات، فنادين نجيم التى اعتادت على المشاركة بالدراما الرمضانية لمواسم متتالية وتحتل قمة السباق الدرامى بالدراما اللبنانية، لكن لم يحالفها الحظ هذه المرة لاستكمال تصوير مسلسلها 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، لكنها قبل أيام استأنفت التصوير مجددا للتمهيد لعرض المسلسل بموسم الخريف القادم.

وتجسد نادين شخصية النقيب سما، وتجمعها الظروف لمقابلة صافى وهو شاب يدعو للمشاركة بالأعمال المشروعة والخيرية، لكنه له جانب آخر بحياته بعصابات المافيا، والمسلسل يشارك فيه رامى عياش كضيف شرف، ويجسد شخصية شقيق النقيب سما.

وتأتى سيرين عبد النور أيضا بمسلسل «دانتيل»، الذى تقرر خروجه من الموسم الرمضانى الحالى، لتكون ثانى المشاركات الدرامية لها فى موسم الخريف، وتجسد سيرين من خلاله شخصية أم تعيش مع ابنتها الوحيدة وتلتقى بحبها القديم بعد فترة طويلة من الفراق فتنقلب حياتها رأسا على عقب، ويشارك فى بطولة المسلسل السورى محمود نصر الذى سبق وتشاركا سويا بطولة المسلسل الشهير «قناديل العشاق» قبل سنوات.

ثانى النجوم الذين يستعدون لعرض أعمالهم بعد موسم شهر رمضان هو الفنان تيم حسن، فى الجزء الرابع من ملحمة الهيبة، لكن لم تحدد الجهة المنتجة للموسم الرابع موعد تقديم الجزء الأخير من المسلسل خلال الفترة القادمة بعد خروجه من المنافسة الرمضانية الحالية، والمسلسل يشارك فى بطولته ديما قندلفت ومنى واصف وعادل كرم.

أما الفنانة مى عز الدين التى كانت قد بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل «خيط حرير» قبل بداية رمضان، وتوقفت لظروف أزمة كورونا فهى الأخرى تنتظر قرار الجهة المنتجة النهائى لاستئناف التصوير لعرضه بموسم درامى جديد خارج المنافسة الرمضانية.

أما مسلسل «القاهرة كابول»، لطارق لطفى وخالد الصاوى ونبيل الحلفاوى سيعرض فى رمضان 2021، ويجسد طارق لطفى ضمن الأحداث شخصية إرهابى متطرف لديه علاقات متعددة مع المنظمات الإرهابية، ويقوم الضابط فتحى عبد الوهاب بملاحقته ضمن الأحداث، أما خالد الصاوى فيقدم شخصية إعلامى ينقل الأحداث للجمهور عبر الشاشات التليفزيونية، والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك فى بطولته حنان مطاوع وشيرين وإخراج حسام على.

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