دانا حمدان تتقمص شخصية هند رستم عبر الـ"إنستجرام"

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شاركت الفنانة دانا حمدان، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دانا، خلال مقطع الفيديو تتقمص شخصية الفنانة هند رستم في مشهد من فيلم "الزواج العازب" الذي قام ببطولته هند رستم ومحمود المليجي.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر في كل حالاتك يادانا"، وأضاف آخر"فيكي شبه منها جامد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أي الحلاوة دي بقا".



يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في إطار فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة داليا مصطفى ومي سليم وإياد نصار.