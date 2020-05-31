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مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك في انتقالات الصيف

الأحد 31/مايو/2020 - 11:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن شكل موسم الانتقالات الصيفي الخاص بنادي الزمالك، في الوقت الذي حقق الفريق بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري خلال شهر فبراير الماضي.

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك في انتقالات الصيف

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك إن تم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الأخيرة والتوقيع والإعلان بشكل رسمي سيكون خلال الايام المقبلة.

وأضاف : "توصلنا إلى اتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إبرام ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق".

وتابع : "الفريق يضم العديد من اللاعبين الكبار ولا نحتاج اكثر من ثلاثة صفقات جديدة لدعم القوام الأساسي للزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد".

ورفض منصور الإفصاح عن أسماء اللاعبين المقرر أن يتعاقد معهم الزمالك خلال موسم انتقالات الصيف القادم، حيث أكد على الإعلان عنهم في الوقت المناسب.

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