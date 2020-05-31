عفاف شاكر | وفاة شقيقة الفنانة الراحلة شادية عن عمر يناهز 71 عاما

عفاف شاكر| أكد كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، اليوم الأحد الموافق 31/5/2020، وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم في أمريكا، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي وخالت أبويا".

أضاف زادة: "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ3 أخوات عفاف شاكر وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".

عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت فى 7 أكتوبر، وإسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد".

بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل شادية وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة" بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وفي نفس العام ظهرت فى فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني وهو يعتبر أشهر أدوارها فى السينما واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر".

وظهرت عفاف شاكر مع أختها شادية فى أدوار ثانوية فى بعض أفلامها وهم "الدنيا حلوة" عام 1951، "آمال" عام 1952، "الحقوني بالمأذون" عام 1954، "عيون سهرانة" عام 1956، وعملت مع فرقة أضواء المسرح فى الستينات وكان آخر أعمالها هو مسرحية "كل الرجالة كده"عام 1964 مع إسماعيل ياسين"، وبعد ذلك انتقلت للعيش فى أمريكا إلى أن توفت هناك.