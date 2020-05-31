Advertisements

عفاف شاكر | وفاة شقيقة الفنانة الراحلة شادية عن عمر يناهز 71 عاما

الأحد 31/مايو/2020 - 08:46 ص
عفاف شاكر
عفاف شاكر
عفاف شاكر| أكد كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، اليوم الأحد الموافق 31/5/2020، وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم في أمريكا، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي وخالت أبويا".
 
أضاف زادة: "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ3 أخوات عفاف شاكر وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".
 
عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية، وولدت فى 7 أكتوبر، وإسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد".
 
بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل شادية وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة" بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وفي نفس العام ظهرت فى فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني وهو يعتبر أشهر أدوارها فى السينما واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر".
 
وظهرت عفاف شاكر مع أختها شادية فى أدوار ثانوية فى بعض أفلامها وهم "الدنيا حلوة" عام 1951، "آمال" عام 1952، "الحقوني بالمأذون" عام 1954، "عيون سهرانة" عام 1956، وعملت مع فرقة أضواء المسرح فى الستينات وكان آخر أعمالها هو مسرحية "كل الرجالة كده"عام 1964 مع إسماعيل ياسين"، وبعد ذلك انتقلت للعيش فى أمريكا إلى أن توفت هناك. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عفاف شاكر كمال زادة عفاف شاكر شقيقة شادية شادية

أخبار تهمك

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ يوم

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 18 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

4 أسرار خطيرة في حياة كمال الشناوي.. تعرف عليهم

استشهد حبيبها الأول وصفعها عماد حمدي.. ما لا تعرفه عن دلوعة السينما المصرية في ذكرى وفاتها

رحل الدنجوان وظلت أعماله خالدة.. ذكرى ميلاد كمال الشناوي

عاجل.. وفاة الفنانة عفاف شاكر الأخت الكبرى للراحلة شادية

بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

دفن جثمان الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة في الولايات المتحدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

05:00 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

05:19 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير