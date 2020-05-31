طفرة كبيرة.. "الصحة" تزف بشرى بشأن علاج مصابي كورونا المستخدم

اعتبر شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارىء والرعاية العاجلة، أن علاج مصابي كورونا باستخدام بلازما المتعافين، سيكون طفرة في طرق العلاج.





وأوضح "وديع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن التبرع بالبلازما يكون بعد 14 يوما من انتهاء الإصابة، لافتا إلى أن فكرة علاج بعض الأمراض بالبلازما بدأت منذ 100 عام.





وقال مستشار وزير الصحة للطوارىء والرعاية العاجلة: إن حقن مصابي كورونا بالبلازما تعطي مناعة، وتمنع تكاثر الفيروس، ومصر طبقته على 30 حالة، والنتائج كانت مبهرة، مناشدين المتعافين من الفيروس بالتبرع.





وأضاف أن نسبة الوفيات في مصر طبيعية، كاشفا عن أن 85.7% من الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا نتيجة الإصابة بأمراض أخرى.











