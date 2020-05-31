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أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

الأحد 31/مايو/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار مع بداية تعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2020، في الوقت الذي حققت فيها ارتفاعات طفيفة أمس السبت.

وحقق الذهب ارتفاعات بقيمة 5 جنيه للجرام الواحد في تعاملات الأمس، بعد صعود أسعار الذهب العالمية بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة ليصل إلى مستويات أعلي 1700 دولار للاوقية.

وجائت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020 كالأتي:

عيار 18 سجل 655.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها


وحافظ الذهب على ارتفاعه بنسبة 1% الذي سجله الجمعة الماضي، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1750.20 دولار للأوقية.


يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، الذي يفاقمه تنامي الخلاف الأمريكي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 في المائة إلى 17.81 دولار للأوقية. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7 في المائة، وهو أكبر مكسب منذ  (يناير) 2012.

وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1933.59 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ (أغسطس) 2019.

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