أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية





سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار مع بداية تعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2020، في الوقت الذي حققت فيها ارتفاعات طفيفة أمس السبت.





وحقق الذهب ارتفاعات بقيمة 5 جنيه للجرام الواحد في تعاملات الأمس، بعد صعود أسعار الذهب العالمية بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة ليصل إلى مستويات أعلي 1700 دولار للاوقية.





وجائت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020 كالأتي:





عيار 18 سجل 655.75 جنيه للجرام





عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام





عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام





الجنيه الذهب 6120 جنيها



