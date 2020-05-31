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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 31-5-2020.. العملة الأمريكية تستقر

الأحد 31/مايو/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2020 واستطاعت العملة الأمريكية تحقيق ارتفاع متتالى خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ اجمالي الارتفاع في اسعارالدولار في البنوك بنحو 10 قروش، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.86 جنيهًا

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.80 جنيه للشراء.
15.90 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.79 جنيه للشراء.
15.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.79 جنيه للشراء.
15.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.80 جنيه للشراء.
15.90 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.


ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“

وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.

 

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