أرقام مثيرة دفعت الزمالك للتفاوض مع رجب بكار

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام رجب بكار مع بيراميدز

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام ظهير الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز رجب بكار خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك رجب بكار مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 12 لقاء.

بطولة كأس الكونفدرالية

على المستوى الأفريقي شارك بكار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق الأول لكرة القدم في 11 لقاء لم يسجل.

رجب بكار هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

الجدير بالذكر أن رجب بكار يعد هدف مسئولي الزمالك في الميركاتو الصيفي لضمه لصفوف الفريق الكروي الأول لتعويض رحيل حمدي النقاز.