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رينيه فايلر يتمسك بشراء نجم الأهلي

الأحد 31/مايو/2020 - 08:31 ص
فايلر
فايلر
حسام مجدي
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي مرة أخرى استمرار رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في النادي لفترة أطول.

واستفسر فايلر خلال الساعات الماضية من إدارة الأهلي عن أخر ما تم التوصل إليه بشأن شراء عقد رمضان صبحي أو تجديد إعارته مع الفريق لموسم أخر.

وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه يحتاج لخدمات رمضان صبحي في الفريق بشدة في الموسم القادم وطالبهم بالضغط أكثر لشراء عقده أو تجديد إعارته.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التفاوض مع نادي هيدرسفيلد تاون لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف القادم ولكن هناك خلاف حتى الآن على قيمة بيع عقد اللاعب.

يذكر أن إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.



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نادي الاهلي رينيه فايلر رمضان صبحي الاهلي اخبار الاهلي

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