بعد اهتمام كلوب.. أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع الجناح الفرنسي "عثمان ديمبلي" نجم نادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.













ووفقاً لما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة الريدز تستهدف ضم ديمبلي، في حال فشل ضم الألماني "تيمو فيرنر" مهاجم نادي لايبزج الألماني.









وأكدت الصحيفة، أن فيرنر هو الهدف الأول لليفربول في خط الهجوم، بينما سيعد ضم ديمبلي هو الخطة البديلة في حال فشل ضم الدولي الألماني.









وأشارت الصحيفة، أن ليفربول سيفضل ضم ديمبلي على سبيل الإعارة، خوفاً من إصابات اللاعب المتكررة، في الوقت الذي لن يمانع برشلونة في رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

















أرقام ديمبلي مع برشلونة













ونتيجة للإصابات التي ضربت اللاعب هذا الموسم، اقتصرت مشاركاته على 9 مباريات فقط بمجموع دقائق بلغت 492 دقيقة، سجل خلالهاً هدفاً واحداً فقط، كان في بطولة الدوري الإسباني.













ولعب ديمبلي 5 مباريات في الليجا بمجموع دقائق 356 دقيقة، و4 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع دقائق 136 دقيقة.













ومنذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017، بلغت مشاركات ديمبلي مع برشلونة 74 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة.







