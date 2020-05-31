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توتنهام ينضم لسباق ضم كوتينيو.. وشرط وحيد للتعاقد معه

الأحد 31/مايو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرازيلي "فيليبي كوتينيو" لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفي المقبلة.


وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي توتنهام يريد التعاقد مع صاحب الـ27 عاماً خلال الموسم المقبل، وانضم لسباق التعاقد مع اللاعب رفقة أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد.


وأضافت الصحيفة، أن توتنهام يشترط الحصول على كوتينيو على سبيل الإعارة فقط لموسم واحد، ويفضل عدم المخاطرة بشراء اللاعب بصفة نهائية، في ظل تراجع مستواه بشكل كبير، منذ أن ترك نادي ليفربول عام 2018.


وأكدت الصحيفة، أن إدارة نادي برشلونة تعي صعوبة بيع كوتينيو حالياً، ومن ثم حددت مبلغ 10 ملاييين يورو، لترك اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.


يذكر أن كوتينيو لعب خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة رفقة نادي بايرن ميونخ الألماني مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الإعارة مقابل 120 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي البافاري فضلت عدم تفعيل هذا البند.


ومن المقرر أن يعود كوتينيو لبرشلونة بشكل رسمي خلال الصيف القادم، قبل أن يقوم النادي بتسويقه مره أخرى.

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