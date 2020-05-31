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الزمالك يعرض على كارتيرون ضم هذا اللاعب

الأحد 31/مايو/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على تدعيم الجهة اليمنى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب كارتيرون في التعاقد مع ظهير أيمن لصفوف القلعة البيضاء في الصيف المقبل بالإضافة إلى تجديد عقد حازم إمام الذي ينتهي في يونيو المقبل بجانب أنه سوف يواصل الاعتماد على أحمد عيد في الموسم المقبل.

وتقوم إدارة الزمالك بالمفاضلة بين كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي ورجب بكار نجم براميدز من أجل تدعيم الجهة اليمنى للفريق الأبيض في الصيف المقبل.

وقام باتريس كارتيرون بإبلاغ إدارة الزمالك برغبته في التعاقد مع ظهير أيمن وجناح أيسر ولاعب وسط ومهاجم في الصيف المقبل لتعزيز صفوف القلعة البيضاء.

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