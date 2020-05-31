Advertisements

محرز : نحن جيدون كفاية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أكد النجم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن فريقه مؤهل للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأنها ستكون بطولة صعبة بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة على اللقب الأوروبي.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب نادي مانشستر سيتي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"مرت فترة طويلة بدون كرة قدم لكننا تكيفنا مع ذلك والآن عدنا".

وأضاف:"مع وجود جائحة كورونا، تدربنا في المنزل عن طريق جلسات عبر الإنترنت مع المجموعة والآن عدنا للتدريب وهو أمر جيد".

وتابع:"لقد كنا جيدين قبل التوقف، لن أقول في قمة مستوانا لكننا كنا في فترة جيدة، الأمر سيستغرق بعض الوقت لنعود كما كنا عليه لكن ذلك سيكون أيضا بالنسبة لكل الفرق".

وأردف قائلاً:"لدينا فريق، لدينا مدرب، لدينا كل شيء لذا فقد حان الوقت، نحن جيدون بما فيه الكفاية للفوز بدوري الأبطال".

واختتم محرز تصريحاته قائلاً:"إنها بطولة صعبة، الجميع يريد الفوز بها لذلك ستكون هناك منافسة كبيرة على اللقب".

أخبار تهمك

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

منذ ساعة و نصف

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

05:00 ص

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

05:19 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير