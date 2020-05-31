Advertisements

تعرف علي بديل إكرامي في الأهلي

الأحد 31/مايو/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لضم محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي إنبي، لخلافة شريف إكرامي، الذي سيرحل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

ويخطط نادي إنبي للاقناع محمود جاد، بالبقاء في صفوف النادي البترولي في المرحلة القادمة وتمديد عقده مع الفريق

ويعد محمود جاد، واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته العالية، وقدرته على التصدي لهجمات الخصوم. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام محمود جاد مع إنبي:-

انضم محمود جاد إلى صفوف نادي إنبي، عام 2015،  وشارك مع الفريق البترولي، في 21 مباراة بمختلف المسابقات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر، وتلقت شباكه 25 هدفًا، في حين حافظ على شباك فريقه نظيفة في 6 لقاءات.

فيما خاض اللاعب 14 مباراة مع إنبي في الموسم الحالي، وسكنت مرماه 14 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ حوالي 7 ساعات

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

05:00 ص

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

05:19 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير