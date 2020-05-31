بير كامب يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته

كشف الهولندي دينيس بيركامب نجم نادي آرسنال السابق، عن الهداف الأفضل خلال مسيرته الكروية.





وتحدث بيركامب خلال تصريحات لصيحفة "ديلي ميل"، قائلا:" تلقيت العديد من الرسائل بعد مباراة نيوكاسل، بشأن هل كنت أتعمد التسجيل بهذا الشكل".





وتابع:" كان ذلك مجرد تسلسل لحركات صغيرة، بدأت من تمريرة جاءت خلفي، لا يمكن وصف هذا الهدف بالحظ، الأمر يتعلق بضبط نفسك لما يحدث مع الكرة والمدافع والحارس".





وواصل:" هدفي في مرمى منتخب الأرجنتين خلال ربع نهائي مونديال 1998، هو الأفضل خلال مسيرتي الكروية، سيظل بحمل خصوصية أكبر بالنسبة لي".





وأضاف:" آرسين فينجر هو من أقنعني بالانتقال إلى آرسنال بعد فترة في هولندا وإيطاليا".



