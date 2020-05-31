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بير كامب يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته

الأحد 31/مايو/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف الهولندي دينيس بيركامب نجم نادي آرسنال السابق، عن الهداف الأفضل خلال مسيرته الكروية.

وتحدث بيركامب خلال تصريحات لصيحفة "ديلي ميل"، قائلا:" تلقيت العديد من الرسائل بعد مباراة نيوكاسل، بشأن هل كنت أتعمد التسجيل بهذا الشكل".

وتابع:" كان ذلك مجرد تسلسل لحركات صغيرة، بدأت من تمريرة جاءت خلفي، لا يمكن وصف هذا الهدف بالحظ، الأمر يتعلق بضبط نفسك لما يحدث مع الكرة والمدافع والحارس".

وواصل:" هدفي في مرمى منتخب الأرجنتين خلال ربع نهائي مونديال 1998، هو الأفضل خلال مسيرتي الكروية، سيظل بحمل خصوصية أكبر بالنسبة لي".

وأضاف:" آرسين فينجر هو من أقنعني بالانتقال إلى آرسنال بعد فترة في هولندا وإيطاليا".

وأتم:" أرتيتا يعمل على ظبط تمركز اللاعبين داخل أرسنال، لكن الأمر يحتاج إلى وقت كبير ولاعبين مختلفين".

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