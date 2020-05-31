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حسام البدري يتابع عمر مرموش تمهيداً لضمه إلى منتخب مصر

الأحد 31/مايو/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يتابع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، النجم الصاعد عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج الألماني، والذي يشارك في مسابقة البوندسليجا.

وشارك مرموش للمرة الأولى بالدوري الألماني مع فولفسبورج، خلال الجولة الثامنة والعشرين ضد فريق بايرن ليفركوزن.

حيث يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عمر مرموش مع فولفسبورج، لمعرفة مستواه وقدراته الفنية، تمهيداً لضمه لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني لمنتخب مصر، في تدعيم صفوف الفراعنة الفترة المقبلة بعناصر جديدة، من أجل اتساع دائرة اختياراتهم سواء على صعيد الللاعبين المحليين أو الدوليين.

وكان عمر مرموش قد انضم إلى فولفسبورج في عام 2017، قادمًا من فريق وادي دجلة، وكاز يشارك مع الفريق الرديف خلال الفترة الماضية.

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