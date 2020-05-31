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مهرجان "شكولاتة سايحة جوه كيك" يحتفظ بصدارة الأكثر رواجًا بيوتيوب

الأحد 31/مايو/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
حقق مهرجان "شكولاتة سايحة جوه كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

واحتفظت الأغنية منذ طرحها حتى الان بصدارة قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

احتفل عمر كمال، بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر، على الصورة قائلًا:"ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش وعمر كمال، مهرجان "عود البطل" التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث حقق المهرجان تريند رقم واحد على مستوى العالم.

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