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نجل حسن حسني يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده

الأحد 31/مايو/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

كشف هشام نجل الفنان الراحل حسن حسني، النقاب عن الساعات الأخيرة في حياة والده.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TEN" إن الفنان الراحل شعر بألم شديد قبل يومين من وفاته، موضحا: "عرفنا حينها إصابته بجلطة فى القلب".

وأضاف: "وأجرى والدي عملية قسطرة فى القلب غادر بعدها بنحو 5 ساعات الحياة".

وأكد أن والده كرس حياته فى حب الناس وكان يستاء كثيرًا من كثرة شائعات بشأن وفاته فى الفترة الأخيرة في حياته.
يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح أمس السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية مفاجئة.

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حسن حسنى الراحل حسن حسني

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