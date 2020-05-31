نجل حسن حسني يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده





خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TEN"

وأكد أن والده كرس حياته فى حب الناس وكان يستاء كثيرًا من كثرة شائعات بشأن وفاته فى الفترة الأخيرة في حياته.

يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح أمس السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية مفاجئة.

كشف هشام نجل الفنان الراحل حسن حسني، النقاب عن الساعات الأخيرة في حياة والده.وقالإن الفنان الراحل شعر بألم شديد قبل يومين من وفاته، موضحا: "عرفنا حينها إصابته بجلطة فى القلب".وأضاف: "وأجرى والدي عملية قسطرة فى القلب غادر بعدها بنحو 5 ساعات الحياة".