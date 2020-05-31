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حذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات بـ"فوربس" لهذا السبب

الأحد 31/مايو/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر

كشف تقرير لمجلة فوربس الأميركية تلاعب عارضة الأزياء كايلي جينر، بحجم ثروتها الناجم عن تجارة مستحضرات التجميل بحسب ما نقلت "بي بي سي".

وأعلنت "فوربس" أنها أسقطت جينر من قائمة المليارديرات، بعدما تم إدراجها في مارس من العام الماضي، بعد اشتهار مستحضرات التجميل التي تنتجها باسم "Kylie Cosmetics".

وباعت جينر 51 بالمئة من أسهم شركتها إلى شركة "Coty" العملاقة لمستحضرات التجميل، بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، في صفقة قدرت قيمة الشركة فيها بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت فوربس في مقال نشر على موقعها، إن التفاصيل الدقيقة للصفقة تكشف أن الشركة "أصغر بكثير وأقل ربحا" عما كان يعتقد في السابق.

واتهمت المجلة عائلة جينر الشهيرة، باحتمالية تزوير بيانات العائدات الضريبية الخاصة بالشركة.



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